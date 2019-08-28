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عوائد السندات الحكومية في إيطاليا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق

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عوائد السندات الحكومية في إيطاليا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق عوائد السندات الحكومية في إيطاليا تتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: شهدت السندات الحكومية في إيطالية قفزة مفاجئة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ما دفع العائد على تلك الديون الحكومية لآجل 10 سنوات إلى تسجيل أدنى مستوى على الإطلاق.

ويأتي أداء سوق استثمارات الأصول الثابتة وسط تزايد احتمالية اتفاق الائتلاف على تشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوسبي كونتي تقدم باستقالته في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قبلها رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا وسط دعوته قادة الأحزاب إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

ودعم الحزب الديمقراطي في إيطاليا اختيار حركة الخمس نجوم لـ"جوسبي كونتي" كي يظل في منصب رئيس الوزراء بعد أيام من التفاوض.

وبحلول الساعة 11:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على السندات الحكومية لآجل 10 سنوات إلى 0.985 بالمائة وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، لامس الفارق الائتماني بين عوائد السندات الإيطالية مقابل الألمانية من نفس الآجل الذي يحل موعد سداده بعد 10 سنوات، وهو مؤشر رئيسي للخطر في البلاد، أدنى مستوى منذ مايو/آيار من العام الماضي.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 1.1086 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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