أخبار عاجلة

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019 -
"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان -
قضاة سابقون يكشفون الهدف الحقيقي لمحاكمة البشير -
الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي -
8 الصبح – د. طارق الياس يوضح مفهوم الاستحواذ العاطفي -
بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"المراكز" يسجل أعلى سيولة منذ الإدراج بعد تنفيذ صفقة خاصة

Google+ Print
"المراكز" يسجل أعلى سيولة منذ الإدراج بعد تنفيذ صفقة خاصة "المراكز" يسجل أعلى سيولة منذ الإدراج بعد تنفيذ صفقة خاصة

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: تصدر سهم المراكز العربية السيولة بسوق الأسهم قبيل إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تنفيذ صفقة خاصة، ليسجل السهم أعلى سيولة منذ إدراجه بالسوق في شهر مايو/أيار الماضي.

وبحلول الساعة 2:40 بتوقيت الرياض، سجل السهم تداولات بقيمة 561.639 مليون ريال من خلال من خلال 688 صفقة، منها صفقة خاصة بلغت قيمتها 293.392 مليون ريال.

وارتفع السهم بنحو 0.53 بالمائة، في هذه الأثناء، ليصل إلى مستوى 28.70 ريال بمكاسب بلغت 0.15 ريال.

وفي تلك الأثناء سجل السوق انخفاضاً بنسبة 1.21 بالمائة عند مستوى 8185.45 نقطة فاقداً 99.95 نقطة من رصيده، بتداولات بلغت قيمتها 4.102 مليار ريال، من خلال 150.166 مليون سهم.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 6 صفقات خاصة على 4 أسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 308.5 مليون ريال، من خلال 10.69 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ أكبر الصفقات من على سهم "المراكز"، بقيمة بلغت 293.39 مليون ريال عند سعر 28.55 ريال.

ويبدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

ترشيحات:

فريق عمل إماراتي سعودي لتطوير مشاريع بمجال الإسكان

بالتفاصيل.. أسعار السلع الغذائية بالأسواق السعودية خلال يوليو

الجوازات السعودية توضح حقيقة السماح للعسكريين بالسفر دون وثيقة إجازة

السعودية.. طرح نظام الاستثمار لإبداء الآراء (مسودة)

تشكيل مجلس هيئة المحتوى المحلي ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي

مجلس الوزراء السعودي يعتمد استراتيجية قطاع الاتصالات

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط تهبط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط تهبط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

(الزراعة) عن أسعار البطاطس: الاحتياطي يكفي لـ 6 أشهر ولدينا خطة لمواجهة الاحتكار

(الزراعة) عن أسعار البطاطس: الاحتياطي يكفي لـ 6 أشهر ولدينا خطة لمواجهة الاحتكار