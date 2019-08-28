"المراكز" يسجل أعلى سيولة منذ الإدراج بعد تنفيذ صفقة خاصة

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: تصدر سهم المراكز العربية السيولة بسوق الأسهم السعودية قبيل إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تنفيذ صفقة خاصة، ليسجل السهم أعلى سيولة منذ إدراجه بالسوق في شهر مايو/أيار الماضي.

وبحلول الساعة 2:40 بتوقيت الرياض، سجل السهم تداولات بقيمة 561.639 مليون ريال من خلال من خلال 688 صفقة، منها صفقة خاصة بلغت قيمتها 293.392 مليون ريال.

وارتفع السهم بنحو 0.53 بالمائة، في هذه الأثناء، ليصل إلى مستوى 28.70 ريال بمكاسب بلغت 0.15 ريال.

وفي تلك الأثناء سجل السوق انخفاضاً بنسبة 1.21 بالمائة عند مستوى 8185.45 نقطة فاقداً 99.95 نقطة من رصيده، بتداولات بلغت قيمتها 4.102 مليار ريال، من خلال 150.166 مليون سهم.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 6 صفقات خاصة على 4 أسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 308.5 مليون ريال، من خلال 10.69 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ أكبر الصفقات من على سهم "المراكز"، بقيمة بلغت 293.39 مليون ريال عند سعر 28.55 ريال.

ويبدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

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