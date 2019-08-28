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برلماني عراقي يطالب بضرب إسرائيل

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برلماني عراقي يطالب بضرب إسرائيل برلماني عراقي يطالب بضرب إسرائيل

وقال عضو ائتلاف "دولة القانون"، في بيان له اليوم الأربعاء:

إن تمادي إسرائيل وقيامها باستهداف المواقع العسكرية داخل أراضينا لم يأت من فراغ إنما جاء برعاية وموافقة أمريكية بفتح الأجواء العراقية لهم وهم من دبروا كل هذا الأمر وهم شركائهم باستهداف أراضينا.

وطلب البعيجي من الرئاسات الثلاث الابتعاد عن "الاستنكار والشجب" والتوجه إلى "عقد تحالفات مع الدول العظمى التي لها خلاف مع أمريكا وفتح علاقات مع والصين من أجل توفير الحماية الدولية لبلدنا، وهذا الأمر على العراقية أن تتحرك عليه وتدعم من قبل الرئاسات الأخرى بعيدا عن أجواء الخلافات"، حسبما نقل موقع "العراق نيوز".

ودعا النائب العراقي إلى التكاتف من أجل حماية البلاد من الاستهداف الخارجي.

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