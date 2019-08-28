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العمل السعودية تطلق برنامج لتسجيل العاملين بمهنة المحاسبة تمهيدا للتوطين..(فيديو)

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العمل السعودية تطلق برنامج لتسجيل العاملين بمهنة المحاسبة تمهيدا للتوطين..(فيديو) العمل السعودية تطلق برنامج لتسجيل العاملين بمهنة المحاسبة تمهيدا للتوطين..(فيديو)

الرياض – مباشر: دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع الوزارة.

وقالت وزارة العمل، في بيان لها، إن البرنامج يلزم المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة، والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين عبر الموقع الالكتروني.

وأضافت الوزارة، أنها ستقوم الوزارة بدءً من مطلع العام الهجري الجديد 1441هـ بإلزام ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة؛ كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.

ولفتت الوزارة، إلى أن تدشين هذا البرنامج يأتي حرصاً من الجهتين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين، وتحليل جميع الوظائف المحاسبية، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لها؛ تمهيداً لتوطين المهنة.

وأشارت، إلى أن الهيئة ستطبق نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج؛ لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، مبينة أن التسجيل يعد اعترافًا من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين، وذلك لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت، في شهر مارس/ آذار الماضي، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022؛ لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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