أيسلندا تخفض معدل الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي

مباشر: خفضت أيسلندا معدل الفائدة الرئيسي في البلاد للاجتماع الثالث على التوالي؛ في مسعى لتخفيف الاتجاه الهابط في الاقتصاد في أعقاب الركود الذي أصاب قطاع السياحة.

وقال البنك المركزي في أيسلندا خلال بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء، إنه قرر خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليهبط إلى 3.5 بالمائة.

وكان البنك الذي يتخذ من ريكيافيك مقراً لها، قام بتقليص معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (0.5 بالمائة) في اجتماع مايو/آيار الماضي وبمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو/حزيران الماضي.

ويعتبر هذا القرار هو الأول تحت قيادة محافظ البنك المركزي الجديد "أسجير يونسون" والذي تولى المنصب يوم 20 أغسطس/آب الجاري، ليكون خلفاً لـ"مار جودموندسون" والذي تنحي عن المنصب بعد 10 أعوام في المنصب.

وتشير تقديرات البنك الجديدة إلى أنه يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 بالمائة خلال عام 2019، وهو أقل بقليل من المتوقع في مايو/آيار، وفقاً للبيان.

ومع ذلك، فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 قد تدهورت، حيث يبدو الآن أن قطاع السياحة سوف يستغرق وقتاً أطول للتعافي بعد النكسات التي تعرض لها هذا العام.

وبحسب أحدث الإحصائيات، فإن قطاع السياحة شهد تراجعاً بنسبة 17 بالمائة في أعداد الزائرين خلال الأربعة أشهر الماضية، وهو أكبر مما توقعه البنك.

وتباطأ التضم خلال الأشهر الأخيرة وسط قوة قيمة الكرونة الأيسلندية، بحسب بيان السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 11:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت عملة أيسلندا مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار 124.36 كرونة.