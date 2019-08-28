أخبار عاجلة

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني -
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر -
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية -
لحظة وصول ميسي ورونالدو لحفل قرعة دوري أبطال أوروبا -
خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة -
نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد -
جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات -
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini -
كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. 6 صفقات خاصة بالسوق السعودي أكبرها على "المراكز"

Google+ Print

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 6 صفقات خاصة على 4 أسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 308.5 مليون ريال، من خلال 10.69 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ أكبر الصفقات من على سهم "المراكز"، بقيمة بلغت 293.39 مليون ريال عند سعر 28.55 ريال.

وتم صفقتين على "صافولا"، بنحو 5 ملايين ريال عند سعر 31.20 ريال للصفقتين.

وتم تنفيذ صفقة واحدة على سهم "العربي"، بـ3.6 مليون ريال، عند سعر 24.06 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أمس الثلاثاء،  تنفيذ 9 صفقات خاصة على مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري، بقيمة إجمالية بلغت 757.17 مليون ريال.

ويبدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

ترشيحات:

فريق عمل إماراتي سعودي لتطوير مشاريع بمجال الإسكان

بالتفاصيل.. أسعار السلع الغذائية بالأسواق السعودية خلال يوليو

الجوازات السعودية توضح حقيقة السماح للعسكريين بالسفر دون وثيقة إجازة

السعودية.. طرح نظام الاستثمار لإبداء الآراء (مسودة)

تشكيل مجلس هيئة المحتوى المحلي ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي

مجلس الوزراء السعودي يعتمد استراتيجية قطاع الاتصالات

البيئة السعودية: 21 شركة تتنافس على مناقصة قطاع المياه الشمالي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر

الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية