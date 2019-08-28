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لمكافحة المخدرات والجريمة... قطر تؤكد التزامها بتنفيذ توصيات "إعلان الدوحة"

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لمكافحة المخدرات والجريمة... قطر تؤكد التزامها بتنفيذ توصيات "إعلان الدوحة" لمكافحة المخدرات والجريمة... قطر تؤكد التزامها بتنفيذ توصيات "إعلان الدوحة"

وقال القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة قطر في النمسا عبد الله الهاجري، اليوم الأربعاء، في بيان بمناسبة افتتاح معرض البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بالأمم المتحدة في فيينا، إن "الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقوم على وضع إعلان الدوحة موضع التنفيذ"، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" القطرية.

ولفت الهاجري إلى أن تنفيذ الإعلان من خلال "إطلاق البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي تمّ تمديده حتى نهاية العام 2020".

وأشار الهاجري إلى أن البرنامج ساعد في تطبيق مشاريع في عدة دول في العالم، لا سيما في مكافحة الفساد وتأهيل السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع، ومنع الجريمة بين الشباب من خلال الرياضة.

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