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الرئيس السوري يعدل قوانين خاصة بشأن العسكريين

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الرئيس السوري يعدل قوانين خاصة بشأن العسكريين الرئيس السوري يعدل قوانين خاصة بشأن العسكريين

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 القاضي بتعديل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ وتعديل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام /2012/.

وشمل التعديل إضافة فقرة تقضي بمنح عسكريي الجيش وعسكريي قوى الأمن الداخلي، المحالين على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابات إرهابية أو عناصر معادية، إعانة مالية شهرية وفق نسب من المعاش الصحي حددها المرسوم تبعا لنسبة العجز، ولتاريخ الإحالة على المعاش الصحي بالنسبة لعسكريي الجيش، وبما يحقق العدالة بمقدار الإعانة، وتطبق أحكام المرسوم على حالات الإصابة الواقعة اعتبارا من 15 آذار 2011.

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