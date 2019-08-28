أخبار عاجلة

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019 -
"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان -
قضاة سابقون يكشفون الهدف الحقيقي لمحاكمة البشير -
الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي -
8 الصبح – د. طارق الياس يوضح مفهوم الاستحواذ العاطفي -
بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد العثور عليها... تركيا تفجر مفاجأة بشأن المواطنة السعودية المختفية

Google+ Print

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن بيان بالخصوص أن "التحقيقات أظهرت أن سائحا يحمل الجنسية راجع مديرية الأمن بمنطقة فاتح في 15 أغسطس الجاري".

© AFP 2019 / OZAN KOSE

وروي أن "السائح أبلغ المسؤولين بمديرية الأمن أنه جاء إلى إسطنبول للسياحة مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وأن زوجته اختفت يوم 14 أغسطس".

وأكدت ولاية إسطنبول في بيانها، أن "التحقيقات الموسعة التي أجرتها مديرية أمن إسطنبول أظهرت أن السيدة غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها سيرا على الأقدام بملء إرادتها دون أن يجبرها أحد على ذلك".

وقال البيان إن اتصالا جرى مع السيدة المعنية يوم 26 أغسطس/آب، حيث تم إخبارها بوجود بلاغ من طرف أسرتها بشأن اختفائها، مشيرا إلى أن السيدة السعودية أدلت بإفادتها للشرطة بحضور موظف تابع للقنصلية السعودية، وهي أكدت أنها تركت أسرتها بإرادتها ولا شكوى لديها ضد أحد، مضيفة أن المرأة غادرت مركز الشرطة في نفس اليوم، وذلك "لعدم وجود ما يمكن أن يشكل جريمة في حالتها".

وكانت تقارير سعودية كشفت، يوم الاثنين الماضي، عن تفاصيل جديدة، متعلقة بإعادة المواطنة السعودية، عبير، إلى أهلها، بعد أن ظلت مختطفة في تركيا لمدة 12 يوما.

وكشفت المصادر المقربة من أسرة المواطنة، أنه "تم العثور عليها في موقع يبعد نحو 3 ساعات من مدينة إسطنبول، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية، موضحة أن أسرة المواطنة عبير "تواصلت مع الخاطفين، وتم الاتفاق على مكان محدد للقاء".

وأوضحت المصادر أنه "بعد الاتفاق، وفي الموعد المحدد للقاء، ألقي القبض على المختطفين، وبالضغط عليهم اعترفوا بواقعة الاختطاف، وتم الذهاب إلى المكان الذي أرشدوا عن وجود المواطنة السعودية فيه، حيث عثروا عليها عند عائلة تتحدث بلهجة سورية".

وأضافت أن المعلومات الأولية المتعلقة بملابسات العثور على المواطنة السعودية، تشير إلى أن العصابة متخصصة بخطف النساء والمطالبة بفدية مالية يتم تحديدها وفق طبيعة المُختطفة.

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية