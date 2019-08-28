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تقرير يتوقع انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثالث

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تقرير يتوقع انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثالث تقرير يتوقع انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثالث

مباشر: توقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية انكماش أكبر أوروبي في الربع الثالث من العام الجاري، ما يمهد الطريق لركود الاقتصاد الألماني.

وقال المعهد في تقرير صادر اليوم الأربعاء إن هناك احتمالات بتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 0.2 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن انخفض بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثاني.

وتراجع مؤشر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية إلى 89 نقطة في أغسطس/آب الجاري، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2012.

وصرح كلوس ميشلسن رئيس التوقعات بالمعهد بأن الصناعة الألمانية في أزمة وأنها تتباطأ وتستدرج ببطء قطاع الخدمات معها.

فيما ذكر سيمون جونكر أحد محللي المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية أن ضعف الطلب على الصادرات بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي يضر بالشركات الألمانية، كما أن تهديد تنفيذ البريكست دون اتفاق والنزاعات التجارية العالمية، وعدم الاستقرار السياسي في إيطاليا تضيف الآلام للاقتصاد الألماني.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات مؤشر "جي.إف.كيه" اليوم أن مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد من المتوقع أن يسجل مستوى 9.7 نقطة في سبتمبر/آيلول، وهي نفس مستويات الشهر الجاري.

ويتوقع البنك المركزي في ألمانيا أن يواصل الاقتصاد الانكماش الذي استهله في الربع الثاني من العام، وسط تراجع الإنتاج الصناعي ونقص الطلبات.

وبحلول الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1089 دولار

مباشر (اقتصاد)

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