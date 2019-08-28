تقلبات بالأسواق المالية في بريطانيا بعد التحرك لتعليق البرلمان

من: سالي إسماعيل

مباشر: تعرضت الأسواق المالية في بريطانيا إلى حالة من التقلبات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما تحرك رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعليق البرلمان.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني الملكة إليزابيث بتعليق أعمال البرلمان بداية من 11 سبتمبر/أيلول المقبل وحتى خطاب الملكة في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعني ذلك تقييد الوقت المتاح أمام البرلمان والذي كان من المفترض أن يشهد تمرير صفقة لعملية مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وينظر إلى حديث جونسون خلال خطابه الذي ألقاه اليوم بأن المشرعين البريطانيين لا يزال أمامهم الوقت الوفير للنقاش حول ملف البريكست، على أنه أمر غير صحيح ولكنه يشير إلى محاولات لتهميش دور البرلمان في هذه القضية.

ووصف المتحدث باسم حزب الليبراليين الديمقراطيين لشؤون البريكست "توم بريك" هذه الخطوة بأنها بمثابة "إعلان حرب".

وكان من المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد بداية من يوم 3 سبتمبر/أيلول المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع قبل فترة استراحة تسبق انعقاد الدورة الجديدة في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المفترض أن يشهد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول عملية الخروج وسط تعهدات جونسون بالتنفيذ في الموعد المحدد سواء كان بصفقة أو بدون صفقة.

وبحلول الساعة 10:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.6 بالمائة مسجلاً 1.2211 دولار.

وكان الجنيه الإسترليني تراجع دون مستوى 1.22 دولار في وقت سابق من التعاملات بخسائر بلغت 1 بالمائة، في أعقاب تقارير أولية غير رسمية قبل تأكيدها.

كما هبطت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.7 بالمائة ليصعد اليورو إلى مستوى 0.9085 دولار.

وفي سوق الأسهم، ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 7109.1 نقطة.

وبالنسبة لسوق استثمارات الدخل الثابت، فإن العائد على سندات الحكومة البريطانية مستحقة السداد بعد 10 أعوام تراجع إلى 0.39 بالمائة بعد أن سجل 0.377 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.