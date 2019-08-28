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التقاعد السعودية: 40 مليار ريال قيمة المعاشات بالنصف الأول

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التقاعد السعودية: 40 مليار ريال قيمة المعاشات بالنصف الأول التقاعد السعودية: 40 مليار ريال قيمة المعاشات بالنصف الأول

الرياض ـ مباشر: قالت المؤسسة العامة للتقاعد، بالسعودية، إن إجمالي المبالغ التي صُرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام 2019م بلغت نحو 40 مليار ريال، بزيادة قدرها 3.5 مليار ريال، مقارنة بـالفترة المماثلة من 2018م.

وبلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من عام 2019م؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الأربعاء، نحو 29.47 ألف متقاعد، مقابل نحو 25.98 ألف متقاعد، للنصف الأول من 2018، بزيادة بلغ 13 بالمائة.

ويبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من 2019م نحو 933.18 متقاعد، يصرف لهم شهرياً 6.6 مليار ريال.

وقالت المؤسسة إنها أنهت أكثر من 1.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2019م، منها 88 بالمائة، معاملة إلكترونية أنجزت دون أي تدخل بشري.

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