"تداول": 3 صفقات خاصة بالسوق السعودي قيمتها 9.6 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 صفقات خاصة على مجموعة صافولا والبنك العربي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.6 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ صفقتين على "صافولا"، بنحو 5 ملايين ريال عند سعر 31.20 ريال للصفقتين.

وتم تنفيذ الصفقة الثالثة على سهم "العربي"، وبلغت قيمتها 3.6 مليون ريال، وتم التنفيذ عند سعر 24.06 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أمس الثلاثاء، تنفيذ 9 صفقات خاصة على مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري، بقيمة إجمالية بلغت 757.17 مليون ريال.

ويبدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

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