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بعد خسائر حادة..الصين تحدد السعر المرجعي لليوان أفضل من المتوقع

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بعد خسائر حادة..الصين تحدد السعر المرجعي لليوان أفضل من المتوقع بعد خسائر حادة..الصين تحدد السعر المرجعي لليوان أفضل من المتوقع

مباشر: حدد البنك المركزي في الصين السعر المرجعي لليوان عند مستوى أفضل من التوقعات اليوم الأربعاء، وسط تسجيل العملة أطول موجة خسائر منذ عام 2015.

وقرر بنك الشعب الصيني تثبيت السعر المرجعي لليوان اليوم عند مستوى 7.0835 يوان لكل دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن السعر المرجعي لليوان سوف يحدد عند مستوى 7.1126 يوان لكل دولار.

ويعني ذلك أن تحديد السعر المرجعي لليوان جاء أفضل من التوقعات لليوم السادس على التوالي.

ويسمح البنك المركزي الصيني للعملة بالتحرك في الاتجاهين الصاعد أو الهابط بحد أقصى 2 بالمائة من السعر المرجعي.

وبحلول الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار 7.1611 يوان بعد أن كان يسجل 7.1712 يوان في وقت سابق من التعاملات.

وكان اليوان تراجع خلال الجلسات التسعة الماضية لتكون أطول موجة خسائر منذ شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

وفقدت العملة الصينية نحو 3.9 بالمائة من قيمتها خلال شهر أغسطس/آب الجاري حتى الآن، ما يعني أنها تستعد لتسجيل أسوأ أداء شهري في نحو 25 عاماً وسط تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

مباشر (اقتصاد)

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