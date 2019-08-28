4 أنواع للبطاقات المصرفية بالبنوك السعودية.. تعرف عليها

الرياض- مباشر: تتنوع البطاقات المصرفية بالمملكة العربية السعودية، رغم التشابه النسبي في الشكل والمعلومات المتوفرة على البطاقة مثل رقم البطاقة المكون من 16 رقما، وتاريخ انتهاء صلاحية، والرقم السري، وشعار شبكات المدفوعات، وغير ذلك.

وتتميز كل من هذه البطاقات بخصائص معينة تؤثر على حياة العميل المالية بشكل مختلفة، ويوضح التقرير التالي أنواع البطاقات المصرفية استناداً إلى بيانات "ساما تهتم":

1- بطاقة مدى (الخصم المباشر)

ترتبط بطاقة مدى بالحساب المصرفي مباشرة، وترتبط عملية الدفع أو السحب نقداً بالمبلغ المودع في الحساب. فعند استخدام العميل للبطاقة في عمليات التسوق أو السحب النقدي، يتم خصم قيمة المبلغ من رصيد الحساب المصرفي المرتبط بها تلقائياً، ولا يمكنك إتمام العملية إذا كان رصيد الحساب غير كافي.

2- البطاقة مسبقة الدفع

تمكن هذه البطاقة حاملها من إنفاق المال عن طريق السحب من أجهزة الصراف الآلي أو عبر الشراء من نقاط البيع الإلكترونية وذلك في حدود رصيد البطاقة الذي أودعه.

ويجب شحن البطاقة قبل استخدامها عن طريق تحويل العميل أي مبلغ يريده من حسابه الجاري إلى حساب البطاقة، أو باستخدام إحدى قنوات مزود البطاقة المعتمدة على سبيل المثال وليس الحصر، الصراف الآلي، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو الهاتف المصرفي.

إذا نفذ رصيد البطاقة، فلا يستطيع العميل استخدام البطاقة إلا بعد إعادة شحنها مرة أخرى.

3- البطاقة الائتمانية

تعد البطاقة الائتمانية أحد المنتجات الائتمانية التي تقدمها المصارف أو شركات التمويل المرخصة، وتسمح هذه البطاقات لحاملها شراء سلع أو سداد فواتير الخدمات أو سحب مبالغ نقدية في صورة دين وذلك في حدود الحد الائتماني للبطاقة، ومن ثم يسدد المبلغ المستحق بموجب اتفاقية البطاقة الائتمانية.

وفقاً لضوابط وتعليمات المؤسسة، على الجهات المرخص لها بإصدار البطاقة الائتمانية اتباع استراتيجية فعالة لإدارة مخاطر إصدار البطاقة لعملائها؛ تسمح بإجراء تقييم لأهلية وملائمة المتقدم للحصول على البطاقة والتأكد من أنها تتناسب مع إمكانياته المالية.

ويجب ملاحظة أن هناك هامش ربح أو رسوم تطبق على المبلغ المستحق، إذا لم يتم سداده بالكامل قبل انتهاء فترة السماح.

4- بطاقة الحسم الشهري

تشبه بطاقة الحسم الشهري بطاقة الائتمان إلى حد ما، إلا أنها تلزم حاملها بسداد كامل المبلغ المستحق عند استلامه كشف حساب البطاقة أو في تاريخ الاستحقاق المحدد.

وتقوم البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وذلك بعد الحصول على طلب موثق مقدم من العميل.



وعلى حامل أي من البطاقات المصرفية أن يدرك الفرق بين أنواع البطاقات المصرفية ليتمكن من اختيار البطاقة المصرفية التي تتناسب مع احتياجاته وتعاملاته المالية دون دفع رسوم إضافية يمكن تجنبها مثل الفرق بين رسوم السحب النقدي محلياً من بطاقة مدى والبطاقة الائتمانية.



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