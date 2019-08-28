تقرير:سوق الأسهم السعودية تجذب 18 مليار دولار تدفقات أجنبية بـ2019

الرياض – مباشر: قال معهد التمويل الدولي، إن شهية المستثمرين للأسهم السعودية ارتفعت مرة أخرى في شهر أغسطس/ آب قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الترقية ضمن مؤشر إم إس سي آي (مورجان ستانلي سابقا) للأسواق الناشئة.

وأضاف المعهد، في تقرير اطلع "معلومات مباشر" على نسخه منه، أن السعودية جذبت 18 مليار دولار من تدفقات أسهم المحافظ الأجنبية خلال العام الجاري حتى الآن، بعد أن رفع المستثمرون الأجانب تعاملاتهم بالأسهم السعودية بشكل كبير قبل الترقية.

وأضاف المعهد في تقريره، أن عمليات الإدراج تعني الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في إصلاح نظام سوق رأس المال، متوقعا أن تجتذب المرحلة الثانية من عملية الترقية 5 مليارات دولار إضافية من تدفقات الأسهم إلى المملكة.

وبدأت، يوم أمس، عمليات تنفيذ المرحلة الثانية من ترقية السوق السعودية بمؤشر "إم إس سي آي" بنسبة 50 بالمائة، ليرتفع وزن "تداول" بالمؤشر من 1.45 بالمائة إلى 2.83 بالمائة.

المحافظ المحرك الرئيسي للتدفقات القادمة

وأشار معهد التمويل الدولي، إلى أن استثمارات المحافظ ستكون هي المحرك الرئيسي لزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية في عام 2019.

وتابع: "فوائد إعادة ترتيب المحافظ المالية والتحوط من العملات الطبيعية هو ما يدفع شهية المستثمرين للأسهم السعودية".

وأكد، أنه مع استمرار إصدار سندات اليورو ستكون استثمارات المحافظ هي المحرك الرئيسي للتدفقات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية هذا العام.

ولفت المعهد، إلى أن تجدد التوترات التجارية أثار انخفاضا حادا في تدفقات أسهم المحافظ إلى الأسواق الناشئة الأخرى.

التأثر بالنزاع التجاري بين أمريكا والصين

وقال معهد التمويل الدولي، إنه لولا النزاع التجاري العالمي والمخاوف بشأن تصاعد التوترات الإقليمية لكانت التدفقات إلى المملكة العربية السعودية أعلى من ذلك.

وأضاف، أنه في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام تجاوزت تدفقات الأسهم الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية الهند، وهذا أمر ملفت بالنظر إلى اقتصاد المملكة مقارنة بحجم الهند والصين.

ولفت التمويل الدولي، إلى أن المملكة تلقت أكثر من 4.5 مليار دولار تدفقات أجنبية في مايو/ أيار، وملياري دولار في الأسابيع الثلاثة الأولى من أغسطس/ آب، لتصبح الوجهة الأولى للاستثمار في الأسهم بين الأسواق الناشئة.

وتوقع معهد التمويل الدولي، أن تستمر المملكة العربية السعودية في جني فوائد إصلاح أسواق رأس المال وإدراجها في المؤشرات العالمية.

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