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اليوم..السوق السعودي يشهد بدء المرحلة الثانية من انضمامه لـ"إم.إس.سي.آي"

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الرياض ـ مباشر: يبدأ سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وقالت السوق المالية السعودية (تداول)، في وقت سابق، إنه سيتم تفعيل المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي"، بحسب الإغلاق ليوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2019.

وأشارت "تداول" إلى أن المرحلة الثانية ستمثل 50 بالمائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن تدخل تدفقات نقدية غير نشطة بحدود 20.2 مليار ريال خلال المرحلة النهائية من انضمام السوق السعودي لمؤشر إم إس سي آي خلال أو قبل تاريخ أسعار الإغلاق.

وأعلنت السوق المالية السعودية، عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق، والتداول على سعر الإغلاق، بجلسة أمس الثلاثاء 27 أغسطس/آب؛ وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (MSCI).

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في 29 مايو/ أيَّار الماضي.

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