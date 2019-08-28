اليوم..السوق السعودي يشهد بدء المرحلة الثانية من انضمامه لـ"إم.إس.سي.آي"

الرياض ـ مباشر: يبدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وقالت السوق المالية السعودية (تداول)، في وقت سابق، إنه سيتم تفعيل المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سي آي"، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2019.

وأشارت "تداول" إلى أن المرحلة الثانية ستمثل 50 بالمائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

وتوقعت الجزيرة كابيتال، أن تدخل تدفقات نقدية غير نشطة بحدود 20.2 مليار ريال خلال المرحلة النهائية من انضمام السوق السعودي لمؤشر إم إس سي آي خلال أو قبل تاريخ أسعار الإغلاق.

وأعلنت السوق المالية السعودية، عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق، والتداول على سعر الإغلاق، بجلسة أمس الثلاثاء 27 أغسطس/آب؛ وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (MSCI).

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في 29 مايو/ أيَّار الماضي.

ترشيحات:

خالد الحصان: إتمام انضمام "تداول" لمؤشر "إم.إس.سي.إي" إنجاز تاريخي

بالتفاصيل.. أسعار السلع الغذائية بالأسواق السعودية خلال يوليو

السعودية.. التضخم بأسعار الجملة يرتفع 2.7% في يوليو الماضي

وزير سعودي: استراتيجية قطاع الاتصالات تهدف لجذب استثمارات أجنبية

وزارة الحج السعودية: استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل

الطاقة السعودية: مبادرة لتحديث المصانع بقروض ميسرة

البيئة السعودية: 21 شركة تتنافس على مناقصة قطاع المياه الشمالي

مجلس الوزراء السعودي يعتمد استراتيجية قطاع الاتصالات