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الداخلية اليمنية توجه تحذيرا لأهالي عدن

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وطالبت وزارة الداخلية اليمنية أهالي عدن بالبقاء بعيدا عن مواقع المعسكرات والمواجهات "حفاظا على أرواحهم".

وقال وزير الداخلية، أحمد المسيري، في بيان له نشره موقع "اليمن. نت"، إن القوات العسكرية هي صمام أمان الوطن وستحرص على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

© REUTERS / Fawaz Salman

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فد أعلن، اليوم الأربعاء، أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الإرياني، في تغريدة على "تويتر": "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".

وكان مصدر عسكري قال، لـ"سبوتنيك" في وقت سابق، إنه يجري حاليا التفاوض مع قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسليم المطار للجيش اليمني.

أبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش سيطر، عقب اشتباكات مع قوات الحزام الأمني، على حي العريش بالكامل واقترب من مطار عدن الدولي، لافتاً إلى أن الاشتباكات امتدت إلى المدخل الرئيسي للمطار، ما تسبب بتوقف حركة الملاحة الجوية.

ولفت المصدر إلى أن مفاوضات تجري حاليا بين الجيش وقوات الحزام الأمني لتسليم المطار من دون قتال.

 

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