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محدث.. بوريس جونسون يطالب الملكة إليزابيث بتعليق أعمال البرلمان

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محدث.. بوريس جونسون يطالب الملكة إليزابيث بتعليق أعمال البرلمان محدث.. بوريس جونسون يطالب الملكة إليزابيث بتعليق أعمال البرلمان

مباشر: طالبت حكومة بوريس جونسون ملكة بريطانيا بتعليق أعمال البرلمان بدءًا من منتصف الشهر المقبل وحتى 14 أكتوبر.

وقال بوريس جونسون في تصريحات اليوم الأربعاء أنه طالب الملكة إليزابيث تعليق أعمال البرلمان من 11 سبتمبر/آيلول وحتى خطاب الملكة إليزابيث في 14 أكتوبر/تشرين الأول لافتتاح جلسات البرلمان الجديد.

ولكن ذلك يعني أن مجلس النواب من غير المحتمل أن يكون لديه وقتاً لتمرير أي قوانين يمكنها أن تمنع بوريس جونسون من الخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/نشرين المقبل.

ومن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد مجدداً في 3 سبتمبر/آيلول المقبل، حيث كان من المقرر أن يواصل انعقاده لـ3 أسابيع، قبل فترة استراحة للسماح بانعقاد الدورة الجديدة.

وتسببت فكرة إغلاق البرلمان في جدال حيث يقول المنتقدين أن ذلك سيمنع البرلمان من أن يكون قادراً على لعب دورهم الديمقراطي في مسألة البريكست.

وهدد عدد من الشخصيات الشهيرة رفيعة المستوى مثل رئيس الوزراء السابق جون ماجور باللجوء إلى المحكمة لوقف هذا الإجراء.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.2206 دولار، وذلك بعد أن تراجع عند 1.2157 دولار في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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