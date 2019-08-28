فريق عمل إماراتي سعودي لتطوير مشاريع بمجال الإسكان

أبوظبي - مباشر: تشكل فريق عمل مشترك في مجال الإسكان مشترك بين الإمارات والسعودية يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين في مجال الإسكان.

وسيقوم الفريق بتقديم خدمات إسكانية وإطلاق مشاريع من خلال منظومة موحدة في إطار التعاون والتكامل بين البلدين وضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويختص الفريق المشترك بتطوير مبادرات وإجراء الدراسات ورفع المقترحات للجنة التنفيذية في المجلس، والعمل على إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان.

إلى جانب هذا يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات والسياسات والخبرات الإدارية والقانونية والتكنولوجية والابحاث الاجتماعية والسكانية.

ويعمل الفريق وضمن اختصاصات مهامه على بناء منصة معرفية يتم من خلالها توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم.

ويأتي ذلك بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.

و قال عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسرة في كل من البلدين.

و أكد النعيمي على أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص لتطبيق حلول إسكانية رائدة.

وتشكل فريق العمل الإسكاني المشترك في مجال الإسكان بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتولى رئيس كل جانب رئاسة إحدى دورتي الفريق.

ويضم الفريق في عضويته من الجانب السعودي كل من المهندس عبدالله بن محمد البدير رئيساً، والمهندس محمد بن سعود الغزواني نائباً للرئيس، والدكتور حسن بن شوقي الحازمي، وإبراهيم بن محمد الغيهب، وإبراهيم بن سعد السيف، وسعودة عبدالله بن ناصر الراشد.

أما من دولة الإمارات فيترأس الفريق المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، وحمد بن نخيرات العامري نائباً للرئيس، وعضوية كل من المهندس خليفة الطنيجي، وممثل مصرف الإمارات للتنمية، وخالد السميري، والمهندسة ابتسام الغويص.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر مايو،أيار 2016، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

وبناء عليه، تعمل حالياً 7 لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين.

وتدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً.

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