قوات الحكومة اليمنية تسيطر على مطار عدن

وقال الإرياني، في تغريدة على "تويتر": "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".

​وكان مصدر عسكري قال لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، إنه يجري حاليا التفاوض مع قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسليم المطار للجيش اليمني.

وكان مصدر عسكري يمني أبلغ وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش سيطر، عقب اشتباكات مع قوات الحزام الأمني، على حي العريش بالكامل واقترب من مطار عدن الدولي، لافتاً إلى أن الاشتباكات امتدت إلى المدخل الرئيسي للمطار، ما تسبب بتوقف حركة الملاحة الجوية.

ولفت المصدر إلى أن مفاوضات تجري حاليا بين الجيش وقوات الحزام الأمني لتسليم المطار من دون قتال.