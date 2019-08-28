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مصدر عسكري: الجيش اليمني يسيطر على محيط مطار عدن الدولي

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مصدر عسكري: الجيش اليمني يسيطر على محيط مطار عدن الدولي مصدر عسكري: الجيش اليمني يسيطر على محيط مطار عدن الدولي

وأشار المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسليم المطار للجيش اليمني.

أبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش سيطر، عقب اشتباكات مع قوات الحزام الأمني، على حي العريش بالكامل واقترب من مطار عدن الدولي، لافتاً إلى أن الاشتباكات امتدت إلى المدخل الرئيسي للمطار، ما تسبب بتوقف حركة الملاحة الجوية.

ولفت المصدر إلى أن مفاوضات تجري حالياً بين الجيش وقوات الحزام الأمني لتسليم المطار من دون قتال.

في هذه الأثناء تدور مواجهات بين مسلحين موالين للجيش اليمني، وبين قوات الحزام الأمني، في عدد من المناطق بمدينة عدن، بينها مديريات دارسعد والتواهي والمعلا، حيث هاجم المسلحون نقاط تمركز قوات الحزام الأمني في محاولة لإرباكها.

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