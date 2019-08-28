آي جي آي تعلن عن إيرادات النصف الأوّل من العام المالي 2019

أعلنت اليوم الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة عن إيرادات النصف الأوّل من العام المالي 2019.

وأعلنت "آي جي آي" عن أرباح صافية بقيمة 13.75 مليون دولار أمريكي للأشهر الستّة الأولى من عام 2019 بالمقارنة مع 11.02 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، وارتفاع بنسبة 12.2 في المائة في إجمالي الأقساط المكتتبة من 165.87 مليون دولار أمريكي في يونيو 2018 إلى 186.12 مليون دولار أمريكي في يونيو 2019.

وسجّلت المجموعة إجمالي أرباح الاكتتاب بقيمة 25.88 مليون دولار أمريكي لفترة ستّة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2019، ما ينعكس في زيادة بنسبة 9 في المائة من نتائج عام 2018 بقيمة 23.75 مليون دولار أمريكي.

وأعلنت "آي جي آي" عن نموّ في غالبيّة خطوط الأعمال الرئيسيّة، مع مساهمة كلّ من تأمين المسؤوليّات، والتأمين الهندسي، والموانئ والمحطات، والخطوط الماليّة أكثر من غيرها في النموّ بالدولار.

وحقّقت العائدات السنويّة لحقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 نسبة 8.7 في المائة، بالمقارنة مع 7.2 في المائة عن الفترة نفسها في عام 2018. وارتفعت القيمة الإسميّة للسهم في "آي جي آي" إلى 2.358 دولار أمريكي في نهاية يونيو 2019 من 2.271 دولار أمريكي عند نهاية عام 2018.

وفي الوقت نفسه، أعلنت "آي جي آي" عن نتيجة عائدات الاستثمار بقيمة 7.3 مليون دولار أمريكي للنصف الأوّل من عام 2019، بالمقارنة مع 4.88 مليون دولار أمريكي عن النصف الأوّل من عام 2018.

وبلغت النسبة المجمعة لـ "آي جي آي" 92.84 في المائة بالمقارنة مع 91.28 في المائة في يونيو 2018.

وقال السيّد واصف جابشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة "آي جي آي إتش"، في هذا السياق: "تتواجد سوق التأمين في موقع أكثر صحّة ممّا كانت عليه لفترة طويلة. وتستمرّ المعدلات بالارتفاع تدريجيّاً، كما تبقى التوقعات إيجابيّة للفترة المتبقية من عام 2019. وتعكس نتائجنا استراتيجيّة واضحة للاكتتاب المنضبط والنموّ المربح في ظلّ استمرار ’آي جي آي‘ بالتقدّم في استراتيجيّتها للتنوّع والتوسّع، ما حافظ على قوّتنا في الأوقات الصعبة".

وأضاف: "إنّنا نعمل على عدد من تطوّرات ومشاريع مهمّة لتوسيع الأعمال، ما يتوقّع أن يتحقّق في المستقبل القريب".

وفي 22 أغسطس 2019، أكّدت وكالة "ستاندرد آند بورز" ("إس آند بيه") العالمية لخدمات التصنيف الائتماني على تصنيف "إيه-" للقوّة الماليّة مع نظرةٍ مستقبليّة ثابتة لشركة "آي جي آي" في برمودا و"آي جي آي" في المملكة المتحدة.

فيما يلي أبرز الأرقام التي سجلتها الشركة للنصف الأول من العام، حتى تاريخ الـ 30 يونيو 2019، وخلال العام السابق: