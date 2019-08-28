انخفاض الإسترليني مع تقارير اتجاه الحكومة لتعليق البرلمان لمنتصف أكتوبر

مباشر: انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقارير صحفية أفادت أن حكومة بوريس جونسون ستطالب ملكة بريطانيا بتعليق أعمال البرلمان من منتصف الشهر المقبل وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم الأربعاء أن جونسون يهدف تعليق أعمال البرلمان من 11 سبتمبر/آيلول وحتى خطاب الملكة إليزابيث في 14 أكتوبر/تشرين الأول لافتتاح جلسات البرلمان الجديد.

ولكن ذلك يعني أن مجلس النواب من غير المحتمل أن يكون لديه وقتاً لتمرير أي قوانين يمكنها أن تمنع بوريس جونسون من الخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/نشرين المقبل.

ومن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد مجدداً في 3 سبتمبر/آيلول المقبل، حيث كان من المقرر أن يواصل انعقاده لـ3 أسابيع، قبل فترة استراحة للسماح بانعقاد الدورة الجديدة.

وأفادت الصحفية أن الفريق المعاون لجونسون يروا أن تلك الخطوة أمر معتاد بالنسبة لحكومة جديدة، مع "الآثار الجانبية السياسية المفيدة" والمتمثلة في حرمان المشرعين الذين يحاولون منع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتسببت فكرة إغلاق البرلمان في جدال حيث يقول المنتقدين أن ذلك سيمنع البرلمان من أن يكون قادراً على لعب دورهم الديمقراطي في مسألة البريكست.

وهدد عدد من الشخصيات الشهيرة رفيعة المستوى مثل رئيس الوزراء السابق جون ماجور باللجوء إلى المحكمة لوقف هذا الإجراء.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة إلى 1.2206 دولار، وذلك بعد أن تراجع عند 1.2157 دولار في وقت سابق من التعاملات.