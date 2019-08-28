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سهم "الدريس" يقفز لأعلى مستوياته في 4 سنوات

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سهم "الدريس" يقفز لأعلى مستوياته في 4 سنوات سهم "الدريس" يقفز لأعلى مستوياته في 4 سنوات


الرياض- مباشر: سجل سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام.

وبحلول الساعة 12 بتوقيت الرياض، قفز السهم بنحو 3.10 بالمائة الى مستوى 43.35 ريال وهو أعلى مستوى له منذ 27 يوليو/تموز 2015.

وشهد السهم تداولات قيمتها 41 مليون ريال، من خلال التداول على 958.498 ألف سهم.

وفي تلك الأثناء سجل السوق تراجعاَ بنحو 0.65 بالمائة الى مستوى 8232.50 نقطة ليفقد نحو 53.50 نقطة، من خلال تداولات بقيمة 1.952 مليار ريال من خلال 70.516 مليون سهم موزعين على 65.88 ألف صفقة.

وارتفعت أرباح شركة الدريس نحو 14.57 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، إلى 17.3 مليون ريال، مقابل 15.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. 

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل، وزيادة الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف المالية.

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