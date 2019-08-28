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إنفوجرافيك..مصر تتصدر قائمة الدول الأعلى نمواً بالشرق الأوسط لعام 2018

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القاهرة - مباشر: أظهر تقرير الاقتصاد في الشرق الأوسط (Middle East Economy Watch) الصادر عن مجموعة PwC، أن تصدرت قائمة الدول الأعلى نمواً بالشرق الأوسط لعام 2018.

وأوضح التقرير بحسب وزارة الاستثمار المصرية، أن مصر أدت أداءً قوياً، وسجلت معدل النمو 5.3 بالمائة خلال عام 2018، و5.5 بالمائة خلال الربع الأخير من 2018.

وتعد مجموعة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) مجموعة خدمات مهنية متعددة الحسابات مقرها لندن، وتعد من أكبر شركات الخدمات المالية ومراجعة الحسابات في العالم.

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