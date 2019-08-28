إنفوجرافيك..مصر تتصدر قائمة الدول الأعلى نمواً بالشرق الأوسط لعام 2018

القاهرة - مباشر: أظهر تقرير الاقتصاد في الشرق الأوسط (Middle East Economy Watch) الصادر عن مجموعة PwC، أن مصر تصدرت قائمة الدول الأعلى نمواً بالشرق الأوسط لعام 2018.

وأوضح التقرير بحسب وزارة الاستثمار المصرية، أن مصر أدت أداءً قوياً، وسجلت معدل النمو 5.3 بالمائة خلال عام 2018، و5.5 بالمائة خلال الربع الأخير من 2018.

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