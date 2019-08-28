بالتفاصيل.. أسعار السلع الغذائية بالأسواق السعودية خلال يوليو

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت أسعار السلع الغذائية والفاكهة والمشروبات بالمملكة العربية السعودية تبايناً خلال شهر يوليو/ تموز الماضي؛ وسط تراجع 48 سلعة، مقابل زيادة أسعار 41 سلعة أخرى.

ووفقاً لبيانات رسمية، صادرة عن هيئة الإحصاء اطلع عليها "معلومات مباشر"، شهدت أسعار الأرز والأسماك تبايناً، مقابل ارتفاع أسعار واللحوم والدواجن، فيما سيطر التراجع على أسعار أغلب أنواع الفاكهة والخضار.

وشهدت أسعار الأرز تبايناً بالأسعار؛ وسط ارتفاع سعر الأرز المزة الهندي بنحو 1.4 بالمائة لسعر 69.81 ريال لوزن 10 كيلوجرامات، مقابل انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.28 بالمائة للأرز البسمتي الأبيض الهندي ليبلغ متوسط سعره خلال الشهر الماضي 84.22 ريال للوزن ذاته.

وبالمثل، تباينت أسعار الأسماك بالأسواق السعودية خلال يوليو/ تموز 2019؛ مع ارتفاع سعر كل من السمك الطازج الهامور والروبيان المقشر بنسبة 1.2 بالمائة و0.77 بالمائة على التوالي لمستوى 45.75 ريال و75.73 ريال للكيلو الواحد، فيما تراجع سعر سمك كنعد 0.4 بالمائة لمستوى 53.76 ريال للكيلو.

وفي المقابل، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً؛ وكان بالمقدمة زيادة سعر اللحوم الجملي الطازجة بنسبة 3.7 بالمائة لمستوى 40.16 ريال للكيلو، يليها اللحوم الضأن المستوردة بنحو 2.9 بالمائة لسعر 38.42 ريال للكيلو، وزاد سعر اللحوم الضأن الطازجة لمستوى 48.21 ريال بزيادة 1.3 بالمائة خلال يوليو/ تموز 2019 على أساس سنوي.

وعلى جانب أسعار الدواجن، شهدت ارتفاعاً جماعياً بمقدمة الدجاج المجمد المستورد بنسبة 5.75 بالمائة ليصل سعر الكيلو 12.43 ريال، وزاد الدجاج المجمد المحلي والطازج المحلي بنحو 1.8 بالمائة و1.2 بالمائة خلال يوليو/ تموز الماضي ليصل سعرهما 12.08 ريال و13.29 ريال للكيلو.

وشهدت أسعار الزيوت تبايناً وسط ارتفاع الزيت الزيتون المستورد سعة 500 ملل بنسبة 3.5 بالمائة لمستوى 17.86 ريال، مقابل تراجع سعر الزيت الذرة والزيت النباتي للقلي بنحو 4.2 بالمائة و0.9 بالمائة للزجاجة سعة 1.8 لتر؛ ليبلغ سعرهما 21.1 ريال و15.07 ريالاً على التوالي.

وتراجع سعر السكر الناعم بأكثر من 9 بالمائة في الشهر الماضي لمستوى 26.66 ريال لوزن 10 كيلوجرامات.

وبالنسبة لأسعار الخضار، غلب التراجع على أغلب الأنواع؛ وكان أبرزها الخيار المحلي بنسبة انخفاض 11 بالمائة ليبلغ سعر الكيلو 4.66 ريال، فيما تراجع سعر الطماطم 10.7 بالمائة لمستوى 5.12 ريال للكيلو، والفاصوليا الخضراء 9.9 بالمائة لتنزل لسعر 11.01 ريالاً بمتوسط الكيلو.

وتراجع سعر الجزر المحلي بـ 7.8 بالمائة لسعر 4.4 ريال للكيلو، والعدس بواقع 6.15 بالمائة لينخفض لسعر 8.16 ريال للكيلو، والبطاطس 2 بالمائة لسعر 3.29 ريال للكيلو.

فيما، ارتفع الثوم الصيني بنسبة 10.4 بالمائة لسعر 9.39 ريال للكيلو، وزاد سعر البصل المستورد 5.8 بالمائة لـ 3.75 ريال للكيلو.

وسجلت أغلب أسعار الفاكهة تراجعاً؛ وجاء على رأسها الرمان الهندي بنسبة 10.7 بالمائة لمستوى 13.05 ريال للكيلو الواحد، واليوسفي الباكستاني بنحو 8.5 بالمائة لمستوى 6.3 ريال، والتفاح الأمريكي انخفض 6.1 بالمائة لمستوى 7.14 ريال.

وزادت أسعار بعض أنواع الفاكهة بأسواق المملكة في يوليو/ تموز الماضي، وكان أبرزها المانجا الباكستاني بنسبة 3.3 بالمائة لمستوى 12.08 ريال للكيلو، والبطيخ المحلي 6.5 بالمائة لمستوى 2.41 ريال للكيلو.

وخلال شهر يونيو/ حزيران 2019، شهدت أسعار السلع الغذائية والفاكهة والمشروبات بالمملكة العربية السعودية تبايناً؛ وسط ارتفاع 46 سلعة، مقابل تراجع 43 أخرى.

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