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محللون: ارتفاع الدولار الأمريكي يصعب التعافي من الركود المحتمل

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محللون: ارتفاع الدولار الأمريكي يصعب التعافي من الركود المحتمل محللون: ارتفاع الدولار الأمريكي يصعب التعافي من الركود المحتمل

مباشر: يرى محللون أنه في حالة استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي بالتزامن مع انكماش الاقتصاد فأن ذلك سيصعب الأمور على الاقتصاد في أن يتعافى.

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه هناك احتمالات بأكثر من 30 بالمائة في أن يتعرض الاقتصاد إلى دورة هبوطية خلال 12 شهراً.

وقال بين راندول استراتيجي تداولات النقد الأجنبي في "بنك أوف أمريكا ميرل لنش" في مذكرة أمس الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي بدأ فعلاً في أن يتدهور فيما واصلت العملة الأمريكية ارتفاعاتها، فهو يرى أن ذلك يشير إلى اضطرابات بالأساسيات التي هي غير مستدامة وستجذب انتباه صناع السياسة النقدية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف: "إذا تمكنت الولايات المتحدة من جعل مخاوفها مسموعة مع شركائها الدوليين فهي ستتمكن بشكل أساسي من الحصول على بعض الدعم من أجل التدخل المنسق الذي يكبح قوة الدولار". 

وأكد راندول على أن الأمر سيستغرق أكثر من شهرين ليرى أي اثنين من الأنماط التاريخية سيتحقق.

وتدفق الأموال الدولية إلى الدولار الأمريكي وسط تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وذلك لأن الولايات المتحدة تتفوق على الدول المتقدمة الرئيسية الأخرى استناداً على وسيلتين رئيسيتين وهم النمو الاقتصادي الأعلى وعوائد السندات الأعلى.

ومن جانبه قال آندي سايرونكسكي المحلل في "كلارتي إف.إكس" إن قوة الدولار على مدار العام الماضي تؤكد على الضعف في كل مكان آخر في أنحاء العالم، "عدم اليقين يجعلني أشعر بعدم الاستقرار".

وأضاف: "إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة سيضعف الدولار ولكن القضايا التي تحدث حول العالم ستعوض ذلك الضعف..مشكلة قوة الدولار لن تُعالج".

مباشر (اقتصاد)

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