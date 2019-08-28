السعوديون ثاني أكبر مستثمر بمشاريع "عزيزي" الإماراتية

دبي - مباشر: سجلت "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات، زيادة بنسبة 8 بالمائة في مبيعاتها للمستثمرين من المملكة العربية السعودية بين عامي 2018 و2019.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء، أنه في الوقت الذي يشكّل فيه مواطنو الإمارات الشريحة الأكبر من عملاء الشركة باستحواذهم على نسبة قدرها 52 بالمائة، يأتي السعوديون في المرتبة الثانية بنسبة 25 بالمائة، يليهم الهنود بنسبة 10 بالمائة، والباكستانيون بنسبة 4 بالمائة، وينتمي بقية المستثمرين إلى بلدان الخليج العربي وأوروبا والصين.

وأشارت الشركة إلى أن تركز قرارات السعوديين الاستثمارية لشراء العقارات على الموقع، والبنية التحتية، والمرافق، والأهم من ذلك على عوائد الإيجار، والقيمة العقارية المقدرة.

وأثبتت مشاريع شركة عزيزي للتطوير العقاري أنها الخيار الأمثل لشريحة كبيرة من المستثمرين السعوديين، لاستنادها إلى بحوث مستفيضة حول المناطق الأكثر رواجاً في دبي، لتحديد الأفضل منها من حيث العائد على الاستثمار.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "تواصل دبي ترسيخ مكانتها الدولية كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري في العالم، كما نشهد نمواً ملحوظاً في الطلب من المستثمرين السعوديين تحديداً".

وشهد مشروع "عزيزي ريفييرا"، المجتمع السكني على الواجهة البحرية في "ميدان ون"، إقبالاً أقوى من المستثمرين السعوديين حتى تاريخه؛ إذ يقع المشروع في "مدينة محمد بن راشد" بالقرب من "ميدان ون مول"، ويضم 71 مبنى، مع وجود ممشى على امتداد القناة المائية بطول يزيد على 2.6 ألف كيلومتر، ومنطقة لمحلات التجزئة يزيد طولها على 1.6 ألف كيلومتر.

أما المشروع الثاني الأكثر إقبالاً من المستثمرين السعوديين فهو "عزيزي مينا"، وهو المشروع الرئيسي للشركة، ويقع على الهلال الشرقي لجزيرة نخلة جميرا.

ويليه أبراج "عزيزي" في منطقة الفرجان، التي تشكل مجتمعاً ناشئاً يضم مجموعة واسعة من المرافق، مع سهولة الوصول المباشر منه إلى شبكة المترو، وارتباطه بشبكة الطرق السريعة التي تربط أنحاء دبي.

وتعتبر الفرجان من المناطق السكنية المثلى للعائلات والشباب على حد سواء، عدا عن كونها إحدى المناطق المفضلة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين السعوديين.

ترشيحات:

صور.. عملاق الفولاذ الصيني "ماستيل" يتوسع بدبي

إنفوجرافيك.. تعرف على أرباح الشركات الكبرى بالإمارات

76.2 مليار درهم تمويلات البنوك الإماراتية للصناعات التحويلية

82 مليار درهم زيادة بالقروض الممنوحة من البنوك بالإمارات

تحليل: بوصلة البنوك بالإمارات تقتنص السندات والأسهم

ترقيات الأسواق الناشئة تهيئ الأسهم الخليجية للمكاسب المؤقتة