السعودية.. التضخم بأسعار الجملة يرتفع 2.7% في يوليو الماضي

الرياض – مباشر: ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو/ تموز 2019؛ مع زيادة أسعار بعض القطاعات مثل المنتجات المعدنية والآلات والمعدات.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة، وفقاً للتقرير الشهري لهيئة الإحصاء السعودية الصادر اليوم الأربعاء، بنحو 2.7 بالمائة خلال يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي.

وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الأسعار بقسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 5.6 بالمائة، وقسم السلع الأخرى بنحو 2.7 بالمائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بأسعار الجملة في السعودية بنسبة 0.5 بالمائة خلال يوليو/ تموز مقارنة بـشهر يونيو/ حزيران 2019.

ووصل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بنهاية الشهر الماضي إلى 119.8 نقطة، مقارنة بــ 119.2 نقطة في الشهر السابق، و116.7 نقطة في يوليو/ تموز 2018.

وخلال شهر يونيو/ حزيران 2019، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بالمملكة العربية السعودية بنحو 2.1 بالمائة على أساس سنوي.

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