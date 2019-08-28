إنفوجرافيك.. تعرف على أكبر 10 بنوك خليجية

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الرياض - مباشر: أظهر مسح لـ"معلومات مباشر" أن إجمالي موجودات البنوك الخليجية بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 2.19 تريليون دولار، مقارنة بـــ2.01 تريليون دولار للفترة المناظرة للعام السابق.

وارتفعت أصول المصارف والبنوك الخليجية المدرجة بأسواق المال بنهاية النصف الأول من 2019 بنحو 9.13 بالمائة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018، بقيمة إجمالية نحو 183.5 مليار دولار، بحسب مسح "معلومات مباشر".

وحصلت البنوك الإماراتية على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة أصول بنوك الخليج بنسبة تجاوزت 32.5 بالمائة، تلاها البنوك السعودية بنسبة 28.35 بالمائة من إجمالي محصلة الأصول بالخليج.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تفاصيل أصول البنوك الخليجية:

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