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رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى أمير الكويت

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رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى أمير الكويت رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى أمير الكويت

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقل الوفد إلى أمير الكويت رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تضمنتا خالص تهانيه بتعافي سموه رعاه الله من العارض الصحي، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

​وأضاف الوكالة الرسمية أن أمير الكويت حمل الوفد السعودي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام العافية، "سائلا الله أن ينعم على المملكة العربية الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين".

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض، في حين لم يظهر الشيخ صباح بعد تعافيه في أي مناسبة أو وسيلة إعلام.

​وأطلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التحذيرات، من بعض التقارير الإعلامية التي وصفوها ببث الإشاعات المغرضة حول صحة أمير الكويت.

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