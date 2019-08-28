أخبار عاجلة

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي -
8 الصبح – د. طارق الياس يوضح مفهوم الاستحواذ العاطفي -
بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تغيير كبير في السعودية بأمر من ولي العهد... حدث للمرة الأولى في المملكة

Google+ Print

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مراسلها في الرياض، أن محال ومتاجر ومقاهي بقيت أبوابها مفتوحة وقت الصلاة، مشيرا إلى أن ذلك جاء عقب قرار من مجلس الوزراء السعودي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل دفع بدل مالي للسلطات.

© Sputnik . Alexander Yuriev

وأورد المراسل رسالة نصية من مالك أحد المطاعم وهو سعودي الجنسية، إلى مدير المطعم يأمر فيها باستمرار فتح المطعم أثناء وقت الصلاة.

وقال مالك المطعم السعودي في رسالته: "قرر مجلس الوزراء السماح للمحلات والمطاعم والأسواق التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة والقرار يشمل عدم إغلاق المحلات أوقات الصلاة".

والمتّبع عادة في المملكة العربية التي تطبق الشريعة الإسلامية، أن تغلق جميع المحال التجارية منذ صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء، نصف ساعة مع كل صلاة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قرارا بالسماح للمحال والأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل دفع بدل مالي للسلطات، قد يصل لـ 100 ألف ريال سعودي. واستند القرار لسبب اقتصادي بحت بأن ذلك سيزيد من إنتاجية العمال وربما الأنشطة التجارية بشكل عام، مع مسعى المملكة لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

وتأتي تلك الخطوات الحاسمة بالنسبة للمجتمع السعودي، وسط دعم غير محدود من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي يرى فيه الغرب أنه يقود حملة تطوير مجتمعي كبير وجذري في المملكة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية