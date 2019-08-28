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الحكم بإعدام 11 شخصا من "داعش" على تفجيرهم جسرا شمال بابل عام 2014

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الحكم بإعدام 11 شخصا من "داعش" على تفجيرهم جسرا شمال بابل عام 2014 الحكم بإعدام 11 شخصا من "داعش" على تفجيرهم جسرا شمال بابل عام 2014

بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بإعدام أحد عشر إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية".

‎وبحسب البيان فإن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية أحد عشر متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب‎".

وتابع أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه غزوة الفاضلية على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل ما ‏أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه‎"‎.

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