زيادة المعروض النقدي بمنطقة اليورو بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفع المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، وسط ارتفاع معدل نمو إقراض الأسر إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء أن المعروض النقدي لمنطقة اليورو الأوسع (إم 3) زاد بنسبة 5.2 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، مقابل 4.5 بالمائة في يونيو/حزيران.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن المعروض النقدي الأوسع نطاقاً في منطقة اليورو سيزيد بنحو 4.7 بالمائة.

وفيما يتعلق بمعدل نمو اقراض الأسر فسجل مستوى 3.4 بالمائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أعلى من المسجل في يونيو/حزيران عند 3.3 بالمائة.

أما معدل نمو اقراض الشركات غير المالية فاستقر أيضاً في يوليو/تموز الماضي عند مستويات الشهر السابق له مُسجلاً 3.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1088 دولار.