أخبار عاجلة

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي -
8 الصبح – د. طارق الياس يوضح مفهوم الاستحواذ العاطفي -
بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

زيادة المعروض النقدي بمنطقة اليورو بأكثر من التوقعات

Google+ Print
زيادة المعروض النقدي بمنطقة اليورو بأكثر من التوقعات زيادة المعروض النقدي بمنطقة اليورو بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفع المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، وسط ارتفاع معدل نمو إقراض الأسر إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء أن المعروض النقدي لمنطقة اليورو الأوسع (إم 3) زاد بنسبة 5.2 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، مقابل 4.5 بالمائة في يونيو/حزيران.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن المعروض النقدي الأوسع نطاقاً في منطقة اليورو سيزيد بنحو 4.7 بالمائة.

وفيما يتعلق بمعدل نمو اقراض الأسر فسجل مستوى 3.4 بالمائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أعلى من المسجل في يونيو/حزيران عند 3.3 بالمائة.

أما معدل نمو اقراض الشركات غير المالية فاستقر أيضاً في يوليو/تموز الماضي عند مستويات الشهر السابق له مُسجلاً 3.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1088 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017