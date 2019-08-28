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وزير سعودي: استراتيجية قطاع الاتصالات تهدف لجذب استثمارات أجنبية

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وزير سعودي: استراتيجية قطاع الاتصالات تهدف لجذب استثمارات أجنبية وزير سعودي: استراتيجية قطاع الاتصالات تهدف لجذب استثمارات أجنبية

الرياض ـ مباشر: قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الاتصالات، التي تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى تطوير قدرات المملكة الرقمية، واستثمارها بطريقة مُثلى.

وأضاف عبدالله بن عامر السواحه، في بيان، أن الاستراتيجية الجديدة تهدف كذلك إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية.

وكشف الوزير أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ستسهم في تحسين وتطوير الأنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الخمسية للقطاع تشتمل على 13 أولوية تمت مواءمتها بعناية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ترتبط الاستراتيجية بثمانية من برامج تحقيق الرؤية بشكلً مباشر.

وتسهم الاستراتيجية في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 بالمائة، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات، إضافةً إلى دعم جهود توطين التقنية في المملكة.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ،استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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