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هبوط عائد السندات الأمريكية لآجل 30عاماً لمستوى قياسي منخفض جديد

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هبوط عائد السندات الأمريكية لآجل 30عاماً لمستوى قياسي منخفض جديد هبوط عائد السندات الأمريكية لآجل 30عاماً لمستوى قياسي منخفض جديد

مباشر: تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عام إلى مستوى قياسي منخفض جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عام بمقدار نقطتين عند 1.929 بالمائة، بعد أن سجل مستوى 1.906 بالمائة في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

أما العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 أعوام فزاد في تلك الأثناء بمقدار نقطة واحدة إلى 1.479 بالمائة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين بمقدار نقطة واحدة إلى 1.524 بالمائة.

كما انعكس منحنى العائد بين السندات الأمريكية لآجل عامين و10 سنوات، حيث تراجع عند مستوى 6.2 نقطة للمرة الأولى منذ 2007.

ويشير انعكاس منحنى العائد بين السندات الأمريكية إلى مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وتتزامن تلك المخاوف مع تنامي التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع تطبيق تعريفات جمركية جديدة فيما بينهما.

مباشر (اقتصاد)

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