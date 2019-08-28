سوق الأسهم السعودية يعاود التراجع بالتعاملات الصباحية

الرياض- مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء بعد جلسة استثنائية شهدها أمس مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام تراجعاً بنحو 0.97 بالمائة إلى مستوى 8204.32 نقطة ليفقد من خلالها 81.27 نقطة.

وجرى التعامل على 28.6 مليون سهم بقيمة 720.56 مليون ريال من خلال تنفيذ 25.125 ألف صفقة.

وكان قطاع التطبيقات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.90 بالمائة، في حين كان قطاع الأدوية الأكثر انخفاضاً بنحو 3 بالمائة.

وتصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم مجموعة السريع بنسبة 3.68 بالمائة، فيما كان سهم الدوائية الأكثر انخفاضاً بنحو 3 بالمائة.

وتصدر مصرف الراجحي التداولات من ناحية السيولة بنحو 122.65 مليون ريال، فيما كان سهم كيان السعودية الأنشط في الحجم بنحو 3.30 مليون سهم.

ونجح سوق الأسهم السعودية في التحول للمنطقة الخضراء، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، بعد أداء سلبي خلال الجلسة، وسط ارتفاع السيولة إلى مستويات قياسية، في ظل استعداد السوق لبدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي"، مرتفعاً بنحو 0.34 بالمائة إلى مستوى 8285.54 نقطة بمكاسب بلغت 27.68 نقطة.

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