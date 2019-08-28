مايكروسوفت تعلن عن أجهزة Surface جديدة في 2 أكتوبر

تستعد شركة مايكروسوفت للإعلان عن أجهزة حواسيب جديدة من فئة (Surface) في 2 أكتوبر، حيث تعقد عملاقة التكنولوجيا حدثًا خاصًا لأجهزة (Surface) في مدينة نيويورك.

وأرسلت الشركة دعوات لحضور الحدث الكبير المقبل، والذي قد يكون بمثابة بوابة للكشف عن أول جهاز (Surface) بشاشة مزدوجة من مايكروسوفت.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة تبني جهاز جديد بشاشة مزدوجة، يُطلق عليه اسم (Surface Centaurus)، منذ أكثر من عامين.

وقد صُمم هذا الجهاز ليكون الجهاز الرائد للموجة الجديدة من الأجهزة الهجينة مزدوجة الشاشة التي تعمل كحاسب لوحي أو حاسب محمول، والتي من المتوقع ظهورها في عام 2020.

وعرضت مايكروسوفت هذا الجهاز الجديد – الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الهاتف الذكي والحاسب المحمول من خلال كونه قابل للطي وثنائي الشاشة – أثناء اجتماع داخلي في وقت سابق من هذا العام، مما يشير إلى أن العمل على النموذج الأولي قد تطور إلى درجة تقترب من إمكانية إصداره.

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وبالرغم من ذلك، فإنه ليس من المؤكد أن مايكروسوفت ستعرض هذا الجهاز في أكتوبر أو حتى تطلقه، إذ من المعروف أن الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا Satya Nadella، قد أنهى حاسب (Surface Mini) قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر للكشف عنه.

وفي حال قررت الشركة عرض جهاز (Surface Centaurus) ذو الشاشة المزدوجة في الحدث، فإنه لن يكون جاهزًا للشحن على الفور، حيث تستهدف الشركة حاليًا تاريخ إصدار 2020 لجهاز (Surface Centaurus) مزدوج الشاشة.

ومن المتوقع أن يعمل هذا الجهاز بواسطة نظام (Windows Lite)، والذي يشاع أنه منافس الشركة التالي لنظام تشغيل جوجل المسمى (Chrome OS).

ويبدو توقيت الحدث منطقيًا، إذ يبلغ عمر جهاز (Surface Book 2) عامًا تقريبًا، لذا فمن الضروري حصوله على تحديث، لا سيما بالنظر إلى بعض التحسينات الملحوظة التي تم إجراؤها باستخدام رقاقات الجيل الأخير من إنتل وإنفيديا.

أما جهاز (Surface Pro)، فيبلغ من العمر سنة ونصف، ويمكن أن يشهد أيضًا فوائد من رقاقات الجيل العاشر من إنتل الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

ويشاع أن جهاز (Surface Pro 7) قد يأتي بنموذج يعمل بمعالج كوالكوم (8cx)، وظهر هذا المعالج لأول مرة في جهاز (Galaxy Book S) من سامسونج، مما يعني حصول الجهاز على اتصال (LTE) وعمر بطارية طويل.