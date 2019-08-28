آبل تصدر النسخة التجريبية من iOS 13.1 قبل إصدار iOS 13

فاجأت شركة آبل المطورين بإصدار تجريبي من (iOS 13.1)، وذلك قبل أسابيع فقط من الموعد المتوقع لطرحها الإصدار الرسمي من نظامها التشغيلي (iOS 13).

ومن المثير للاهتمام أن آبل قد أطلقت هذا الإصدار على أنه الإصدار التجريبي للمطور (iOS 13.1)، مما يشير إلى أن اختبار الإصدار التجريبي من نظام (iOS 13) قد انتهى.

وبالرغم من أن التحديث يحتوي على الكثير من الإصلاحات، إلا أنه يتضمن أيضًا دعمًا لمشاركة الصوت، وهي الميزة التي تتطلب اتصالات بلوتوث متزامنة مع أجهزة متعددة.

ومن المحتمل أن آبل قد أعدت (iOS 13) للإصدار، وتعمد الآن إلى إعداد (iOS 13.1) كمتابعة سريعة مع إصلاحات للأخطاء وتحسينات للميزات.

وتتوفر الميزات التي تمت إزالتها من الإصدارات التجريبية من نظام (iOS 13)، مثل أتمتة الاختصارات؛ ومشاركة الوقت المقدر للوصول في الخرائط، في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS 13.1).

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وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار التجريبي للمطور من (iOS 13.1) يتضمن عددًا من الأخطاء التي ظهرت طوال فترة صدور النسخ التجريبية من (iOS 13) و (iPadOS 13).

وتؤثر بعض الأخطاء على تطبيقات الطرف الأول الأساسية، مثل البريد (Mail)؛ ومتصفح سفاري (Safari)، في حين أن البعض الآخر من الأخطاء قد يحد من وظائف تطبيقات الطرف الثالث.

واعتادت شركة آبل على إطلاق الإصدارات التجريبية للتخلص من المشكلات قبل الإصدار العام، وفي بعض الحالات لتؤخر مؤقتًا الميزات غير الأساسية التي يصعب تنفيذها.

ويبدو أن دعم مشاركة الصوت ستسمح لهواتف (iPhone 8) أو الأحدث، وحواسيب آيباد من الجيل الخامس أو الأحدث، وأجهزة (iPod touch) من الجيل السابع، بالاتصال في وقت واحد إلى زوج من سماعات (AirPods) و (Beats PowerBeats Pro).

وتتيح ميزة (iOS 13.1) الجديدة الأخرى تسجيل مقاطع الفيديو بخلفيات يمكن أن تكون شفافة أو غير مرئية، وذلك لأغراض التركيب أو التحرير.

وأطلقت آبل أيضًا الإصدار التجريبي للمطور من (iPadOS 13.1)، المخصص لأجهزتها اللوحية، وهو عبارة عن تصحيح برمجي حجمه 400 ميجابايت تقريبًا يفترض أن يصل بعد الإصدار الرسمي لنظام (iPadOS 13.0).