وزارة الحج السعودية: استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل

الرياض – مباشر: كشفت وزارة الحج والعمرة عن خططها التنفيذية والتشغيلية لموسم عمرة 1441هـ، وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الذي أطلق تحت رعاية مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وتضمنت الاستراتيجية الجديدة عدة إجراءات، أبرزها إنشاء منصة للحجز المركزي ورقمنة خدمات المعتمرين، إلى جانب نظام رصد المخالفات الآلي؛ وفقاً لوكيل الوزارة لشؤون العمرة.

وقال عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، خلال جلسة تحت عنوان "اللوائح والتنظيمات الجديدة لمقدمي خدمات العمرة"، إن استراتيجية الوزارة للعمرة 1441 هـ تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، والمساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بنسبة 18 بالمائة عن العام الماضي.

وأضاف وزان، أن استراتيجية الوزارة تهدف كذلك إلى تحفيز القطاع وشركات العمرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة رحلة العمرة وتحسين جودة الخدمات، وتحسين تجربة المعتمرين وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التنوع في دول المعتمرين، ومتابعة أثر التشريعات على التحول في تحسين الخدمات.

ونوه وزان، إلى أن الوزارة اعتمدت استراتيجية واضحة المعالم في تحقيق أهدافها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر في 2030؛ وذلك من خلال عدد من الأهداف الإجرائية التي تتضمن الانتهاء من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتفعيل التأشيرات الجديدة وتوحيد والرسوم.

وتابع: "إضافة إلى إطلاق منصة الحجز المركزية، وحث شركات العمرة على المشاركة في ندوات ومعارض العمرة في الدول المستهدفة، وإقامة ندوات ومعارض مصاحبة عبر شركاء النجاح في الدول المستهدفة".

وحول المستجدات التي تبنتها وكالة الوزارة لشؤون العمرة لتحقيق الأهداف، أشار الوزان، إلى أنها تتلخص في إنشاء محرك الحجز المركزي ورقمنة إجراءات خدمات المعتمرين، وإعادة صياغة وتحديث المخالفات التشغيلية ونظام رصد المخالفات الآلي.

وأضاف، أنها تشمل كذلك تفعيل برنامج الاستعداد المسبق على المنافذ البحرية والبرية والجوية، وتأهيل واعتماد مساكن المعتمرين من قبل الوزارة، مشيراً إلى تطوير نظام جديد يقوم على تقييم شركات ومؤسسات العمرة بهدف ضمان جودة عالية في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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