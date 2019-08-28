الطاقة السعودية: مبادرة لتحديث المصانع بقروض ميسرة

الرياض ـ مباشر: كشف نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن مبادرة لتحديث المصانع بقروض ميسرة، تتضمن مخصصات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وخفض استهلاكها.

وأوضح عبدالعزيز العبدالكريم، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية" اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة تعد ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية.

وأشار إلى أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية يعد من أكبر برامج "المملكة 2030" وأكثرها إثراء، لأنه يعمل على تكامل قدرات المملكة وجذب وضخ الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

وبين، أن في البرنامج تتكامل جهود 34 جهة حكومية وخاصة لإطلاق وإنجاز المبادرات لتصبح السعودية قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية، كما تندرج تحتها أكثر من 300 مبادرة لدعم هذه القطاعات.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يعد من أهم القطاعات المستهدفة للتوطين، إذ تعمل الوزارة مع هيئة المحتوى المحلي والشراء المركزي على توطين صناعات المواد الكهربائية من خلال عقود مشتريات الدولة.

كما نوه إلى أن القطاع الصناعي يستهدف نموا بنحو 9 بالمائة في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية ونحو 18 بالمائة بالنسبة إلى الصادرات الصناعية.

وقال إن السعودية تسعى في إطار "رؤية 2030" ومن خلال برامجها التنفيذية إلى إحداث نقلة نوعية في موارد الاقتصاد السعودي لتنويع الموارد وتعزيز الدور الذي تنهض به والحصة التي تخصها في الاقتصاد الوطني عبر عدة محاور.

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