"التعاونية" تفوز بعقد لتقديم خدمات التأمين للحجاج والمعتمرين من الخارج

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن تسلمها تعميد وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمات التأمين للحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج لمدة 4 سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء أنه تم ترسية العقد بتاريخ 27 أغسطس 2019، مبينة أن ذلك جاء بناءً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك للتعاقد مع وزارة الحج والعمرة بمشاركة قطاع التأمين.

وتوقعت الشركة أن تزيد قيمة العقد السنوي الناجمة عن هذا التعميد عن 5بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للعام المالي 2018.

وقالت إنه يتوقع أن يكون لذلك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ونتائجها المالية وسينعكس ذلك بشكل تدريجي ابتداءً من الربع الأول للعام 2020.

وأشارت إلى أن البرنامج سيكون بنظام "المشاركة" مع قطاع التأمين، مبينةً أنه لا يوجد أطراف ذوو علاقة في العقد.

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