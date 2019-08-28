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هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تراجع قطاع التكنولوجيا

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هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تراجع قطاع التكنولوجيا هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تراجع قطاع التكنولوجيا

مباشر: تراجعت الأسهم الأوروبية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا، ومع ترقب التطورات السياسية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 372.4 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 5360.2 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة عند 7068.2 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمائة إلى 11682.7 نقطة.

وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر بنحو 0.9 بالمائة، فيما ارتفعت أسهم النفط والغاز بنسبة 0.3 بالمائة.

وكان مؤشر "داو جونز" أنهى تعاملات أمس على تراجع بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 120.9 نقطة إلى 25777 نقطة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1092 دولار.

وكانت أسهم السيارات الأوروبية تلقت دعماً أمس، بعدما أعلنت اليابان أنها ستقلل أو تلغي القيود على مشتريات السيارات من أجل تعزيز الاستهلاك.

وفيما تتجه الأنظار نحو القضايا السياسية في إيطاليا حيث أحرزا حزبي الخمس نجوم والديمقراطي في إيطاليا تقدماً بشأن التوصل إلى اتفاق ائتلاف.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات المعروض النقدي وإقراض القطاع الخاص في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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