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ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام وسط مكاسب قطاع الاتصالات

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ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام وسط مكاسب قطاع الاتصالات ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام وسط مكاسب قطاع الاتصالات

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مكاسب قطاعات الاتصالات والشركات ذات علاقة بالمستهلك.

وفي نهاية التعاملات زاد مؤشر "نيكي" بنحو 0.2 بالمائة إلى 20487.2 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1491.3 نقطة.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار مُسجلاً 105.78 ين.

وقفز سهم شركة الاتصالات "إن.تي.تي" بنحو 2.6 بالمائة، فيما زاد سهم شركة "كي.دي.دي.أي" و"إن.تي.تي دوكمو" بنسبة 2.5 بالمائة و1.9 بالمائة على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر تعرض قطاع تصنيع الآلات للانخفاض بنحو 0.8 بالمائة، حيث أنه أكثر القطاعات تعرضاً للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وصرح أمس المتحدث باسم الخارجية الصينية بأنه لم يكن هناك محادثات هاتفية أجريت بشأن المسائل التجارية خلال عطلة الأسبوع الماضي مع الجانب الأمريكي، على الرغم من تصريحات دونالد التي أفادت حدوث ذلك.

مباشر (اقتصاد)

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