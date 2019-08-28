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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب التطورات التجارية العالمية.

وأعادت الصين حالة عدم اليقين إلى الوضع التجاري العالمي مجدداً أمس، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية بأنه لم يكن هناك محادثات هاتفية أجريت خلال عطلة الأسبوع الماضي مع الجانب الأمريكي، على الرغم من تصريحات دونالد بحدوث ذلك.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1088 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنسبة 0.07 بالمائة مُسجلاً 105.82 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2270 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 بالمائة إلى 0.9828 فرنك.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 98.067.

وكان الرئيس ترامب صرح في الأسبوع الجاري بأن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات وأن البلدين سيبدآن محادثات جادة للغاية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي أنها سترفع نسبة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار، وذلك رداً على القرار الصيني بتطبيق تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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