"أميانتيت" تحدد آخر موعد لانعقاد الجمعية العامة لمعالجة الخسائر

الرياض ـ مباشر: أوضحت شركة أميانتيت العربية السعودية، أن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، لمعالجة الخسائر المتراكمة للشركة، هو 14 سبتمبر/أيلول 2019.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إنه في حال عدم انعقاد الجمعية، خلال المهلة، أو اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بشأن الخسائر، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب المادة 150 من نظام الشركات.

وأكدت الشركة على ضرورة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية، أو التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق، عقد الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول المقبل، لمناقشة تخفيض رأس المال بنسبة 70.2 بالمائة، إلى 344.517 مليون ريال، لإطفاء الخسائر المتراكمة.

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