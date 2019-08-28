أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار الأمريكي

مباشر: هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع الاضطرابات التجارية وارتفاع الدولار الأمريكي، لكنها لاتزال قرب أعلى مستوى في 6 سنوات وسط آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة.

وكانت أداة "سي.إم.إيه" التي ترصد توقعات المستثمرين بناءً على متابعة العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي أظهرت أمس إن المستثمرين يضعون احتمالية بنسبة 95.8 بالمائة لخفض معدل الفائدة في اجتماع الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة إلى 1549.80 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجلت مستوى 1554.56 دولار للأوقية يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ 6 سنوات.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1539.22 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 98.083.

وعلى صعيد التطورات التجارية نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس حدوث محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع، "لم أسمع عن هذا الموقف المتعلق بإجراء محادثتين هاتفيتين التي ذكرتهما الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنبأ في مطلع الأسبوع الجاري بحدوث اتفاق تجاري مع الصين، مؤكداً على أن حكومة بكين ترغب في إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الدولتين تعريفات جمركية جديدة ضد كل منهما في نهاية الأسبوع الماضي.