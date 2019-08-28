أخبار عاجلة

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي -
8 الصبح – د. طارق الياس يوضح مفهوم الاستحواذ العاطفي -
بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع أسعار النفط مع توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية

Google+ Print
ارتفاع أسعار النفط مع توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية ارتفاع أسعار النفط مع توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات حدوث تراجع حاد في المخزونات الأمريكية من الخام.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.9 بالمائة إلى 60.06 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2 بالمائة مُسجلاً 55.61 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس تراجع حاد في المخزونات من الخام خلال الأسبوع الماضي وذلك بمقدار 11.1 مليون برميل، في حين أن التوقعات كانت أشارت إلى أن المخزونات الأمريكية ستنخفض بمقدار 2 مليون برميل.

وتراجع المخزونات يشير إلى صحة الطلب على الخام، وتجاهل المستثمرون مخاوف ركود الاقتصاد وإقبالهم على شراء النفط.

وكانت انتشرت في الأيام القليلة الماضية مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، مع تصعيد الولايات المتحدة والصين نزاعهم التجاري، عبر إعلان عزمهم على زيادة التعريفات الجمركية.

وهددت وزارة التجارة الصينية بتطبيق تعريفات إضافية بنحو 5 بالمائة أو 10 بالمائة على 5078 منتجاً من الولايات المتحدة من ضمنهم خام النفط.

ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي في مطلع الأسبوع الجاري ساهمت في تهدئة المخاوف التجارية حيث أعلن أنه يؤمن بأن الصين كانت صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري.

ولكن على الجانب الآخر أنكرت الخارجية الصينية تصريحات الرئيس بشأن وجود محادثات هاتفية أجريت خلال عطلة الأسبوع الماضي بين الجانبين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب

ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب

أسعار النفط تهبط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط تهبط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

(الزراعة) عن أسعار البطاطس: الاحتياطي يكفي لـ 6 أشهر ولدينا خطة لمواجهة الاحتكار

(الزراعة) عن أسعار البطاطس: الاحتياطي يكفي لـ 6 أشهر ولدينا خطة لمواجهة الاحتكار