ارتفاع أسعار النفط مع توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات حدوث تراجع حاد في المخزونات الأمريكية من الخام.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.9 بالمائة إلى 60.06 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2 بالمائة مُسجلاً 55.61 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس تراجع حاد في المخزونات من الخام خلال الأسبوع الماضي وذلك بمقدار 11.1 مليون برميل، في حين أن التوقعات كانت أشارت إلى أن المخزونات الأمريكية ستنخفض بمقدار 2 مليون برميل.

وتراجع المخزونات يشير إلى صحة الطلب على الخام، وتجاهل المستثمرون مخاوف ركود الاقتصاد وإقبالهم على شراء النفط.

وكانت انتشرت في الأيام القليلة الماضية مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، مع تصعيد الولايات المتحدة والصين نزاعهم التجاري، عبر إعلان عزمهم على زيادة التعريفات الجمركية.

وهددت وزارة التجارة الصينية بتطبيق تعريفات إضافية بنحو 5 بالمائة أو 10 بالمائة على 5078 منتجاً من الولايات المتحدة من ضمنهم خام النفط.

ولكن تصريحات الرئيس الأمريكي في مطلع الأسبوع الجاري ساهمت في تهدئة المخاوف التجارية حيث أعلن أنه يؤمن بأن الصين كانت صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق تجاري.

ولكن على الجانب الآخر أنكرت الخارجية الصينية تصريحات الرئيس ترامب بشأن وجود محادثات هاتفية أجريت خلال عطلة الأسبوع الماضي بين الجانبين.