سامي المخضوب رئيسا تنفيذيا لـ"مدينة المعرفة" بداية أكتوبر المقبل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، تعيين سامي بن عبدالعزيز المخضوب رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي الجديد سيباشر عمله بالشركة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وأشارت إلى أن سامي المخضوب حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود، وعمل في شركات عالمية منها شركة ستون ووبستر في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة أكر انجينيرينق في النرويج، وشركة سنامبروجيتي في إيطاليا.

وكما نوهت الشركة إلى أنه حاصل على دورة متقدمة في إدارة وتقييم الاستثمارات من جامعة هارفارد - بوستن، ودورة في القيادة والإدارة من جامعة رايس - هيوستن، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 سنة في مجال التطوير العقاري، ومجالات الإدارة.

وتابعت: "يشغل المخضوب عضوية مجلس إدارة عدة شركات ذات العلاقة في التطوير العقاري منها شركة أوج العقارية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله بن سعيدان وأولاده، وعضوية مجلس شركة ذاخر، وشركة طب العربية".

وقالت إنه ساهم سامي المخضوب في إدارة شركات وتطوير مشاريع رئيسية مثل تأسيس مشروع معاد في مكة المكرمة، وقام بتطوير عدة مشاريع لشركة مثمرة للاستثمار العقاري.

وأعلنت الشركة في مايو / أيار الماضي، عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة محمود بن عباس، وتكليف نائب الرئيس التنفيذي السعيد أحمد البيلي بالمنصب، لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد.

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